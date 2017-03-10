吳敦義提「九二共識是維持兩岸和平最佳良方」爭取選票

吳敦義（左）由黃敏惠陪同向黨員拜票尋求支持。（廖素慧攝）

吳敦義、前嘉義市長黃敏惠（右）、吳敦義競選黨主席嘉義市召集人黃國芳（左）高喊凍蒜。（廖素慧攝）

吳敦義（右）向黨員拜票尋求支持。（廖素慧攝）

前副總統吳敦義競選國民黨主席，10日晚上在嘉義市與黨員及幹部進行座談會，他自豪堅持操守、品德，且能力沒有退步，他一定會帶國民黨重返執政，並強調「一中各表的九二共識是維持兩岸和平的最好良方」。

吳敦義表示，他具備行政、黨務及選舉3方面的最佳能力，國民黨輸了執政權不可怕，找對的人、有對的政策、方針，重返執政不是夢，若黨選主席，要培養「像樣的反對黨、在野黨」，強化國民黨「有攻有守」的問政能力，健全國民黨組織，厚植基層實力，結合友黨的力量及民心，贏得2018地方選舉，厚實贏回2020年大選的力量。

這場座談會由前市長黃敏惠、前國民黨雲嘉南總督導、吳敦義競選黨主席嘉義市召集人黃國芳等黨務大老主導，議員傅大偉、郭文居、前立委江義雄參與，現場約300人。吳敦義細數他的從政經歷豐富、黨務實力以及當行政院長時的風光政績。

議長蕭淑麗未現身，吳敦義競選黨主席辦公室組織部中區執行長陳明振表示，體諒蕭淑麗是黨中央的副秘書長，基於黨務行政中立，不便出席，他們會積極爭取她的支持。

(中時)