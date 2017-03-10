衛福部次長肯定高市長照服務
衛福部政務次長呂寶靜及社家署科長楊雅嵐等人10日南下高雄，在高雄市社會局長姚雨靜及衛生局長黃志中陪同下，視察高雄市鳳山區社區整體照顧模式試辦計畫服務，並與郭吳麗珠基金會等10個單位工作人員座談交換意見。
呂寶靜對於高雄跨局處整合資源投入長照2.0推動，並規畫三場長照人力徵才，深入原鄉帶入長照資源的方式大為肯定，並細心回答相關長照運作問題。
呂寶靜強調，中央非常重視長照的推動，已組成輔導團下鄉了解社區整體照顧模式試辦計畫的成效，並發現問題滾動修正。
呂寶靜等人今天視察五甲多元照顧中心及鳳山區自強二路的C級巷弄長照站，對於設施的完善及人員的服務，相當肯定。
(中時)
關鍵字：長照
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