南投縣成人教育班開課 學中文讀書識字

南投縣成人教育班每年分3期辦理，每期約2-3個月，有意學習者，請洽各辦理單位報名就讀，洽詢專線如下：草屯鎮公所049-2338161轉303；魚池鄉公所049-2895371轉41；新豐國小049-2251804；虎山國小049-2339106；新庄國小049-2333104；碧峰國小049-2334304；至誠國小049-2227215；雲林國小049-2643321；南光國小049-2982025；東光國小049-2880584；水里國小049-2770014。

(中時)