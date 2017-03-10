法國品牌Chloe宣布新任創作總監
近來時尚圈設計師出走頻繁，法國品牌Chloe前任設計師Clare Waight Keller才剛在2017秋冬巴黎時裝周獻上執掌的最後一場精彩大秀，品牌就於今宣布將委任Natacha Ramsay-Levi為成衣、皮具及配飾系列創作總監。
新任創作總監Natacha Ramsay-Levi出生巴黎，自2002年即進入Balenciaga為Nicolas Ghesquiere效力，並在2013年與Nicolas一同轉換東家至Louis Vuitton擔任女裝成衣系列的創作總監，可謂充分承襲了其前衛風格，而對面對入主一個以浪漫波西米亞情懷著稱的品牌，她在聲明中表示：「我很榮幸能加盟由一位女性創立、並為女士打造時尚造型的品牌。我希望自己的設計能散發女士的真我，為她們塑造個性與態度，而並非只是刻板的『造型』。」其主理的首個系列也將於9月的2018春夏巴黎時裝週登場。
(中時)
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