Uber在港受挫 法院重罰司機
香港法庭今天判處5名Uber司機非法載客並收取酬勞罪成，各判罰款港幣1萬元。這令Uber在港發展受挫。
西九龍裁判法院裁定，5人雖然沒有直接收取金錢，但明顯有商業目的，與白牌車（非法經營車）沒有大分別。
法院裁判後，5人表示將會上訴。
官方香港電台報導，Uber公司對裁決感到失望，會為各被告提供包括上訴等法律支援。
另據報導，有Uber司機得知法庭裁決後，已即時停止載客。
一些計程車團體則表示歡迎裁決，他們指Uber影響了計程車的生意，裁決讓司機討回公道。1060310
(中央社)
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