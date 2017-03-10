中和納骨堂春祭法會 停燒紙錢健康又減碳

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新北市中和區納骨堂春祭大典，將於11日上午8時在中和納骨堂舉行。（葉書宏翻攝）

新北市中和區納骨堂春祭大典，將於11日上午8時在中和納骨堂舉行。（葉書宏翻攝）

新北市中和區納骨堂春祭大典，將於11日上午8時在中和納骨堂舉行，上午9時進行公祭典禮。祭典當日延聘會開法師主壇，恭誦「地藏菩薩本願經」超薦先靈，現場並有服務人員協助家屬塔位查詢、聯絡資訊更新及開櫃位等服務。

當天實施交通管制禁止車輛進入，中和區公所於上午7時至下午3時30分在捷運南勢角站、興南路2段399巷口（新巴士停車場）及興南路2段399巷臨39號停車場設有接駁車站，返程最後一班車時間為下午4時30分，請民眾善加利用大眾交通運輸工具或免費接駁專車服務。

為響應環保政策，倡導金紙及香減量並集中，但誠意不減，會場並設有金紙集中車，提供紙錢集中焚燒服務。

此外，新北市政府民政局生命終章網站規劃有「新北市電子追思祭拜網路平台」推廣節能環保的電子網路追思、祭拜，旨在服務不克前往納骨塔祭拜之市民，同時可紓解法會祭典龐大人潮並兼顧節能減碳經濟效益，提供民眾便利性與科技新知的另類選擇。

新北市電子追思祭拜網路平台：

一、申請資格:凡參加環保植存、聯合海葬、晉置公立納骨塔及樹林國軍忠靈祠等亡者之家屬及親友。

二、操作簡便:進入民政局生命終章網站

點選線上祭拜-進入首頁-選擇選項-輸入預設之帳號.密碼-再依網頁指示操作執行即可，或電中和區納骨堂2946-1153洽詢。

(中時)