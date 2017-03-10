插旗秀泰台中站前店 瓦城大心展人氣

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瓦城「大心」新泰式麵食台中秀泰店，首次採用大量綠色植栽，並在桌間增加可愛迷你檯燈等設計巧思。（圖／瓦城集團）

「大心」第21號店，昨（9)日於中台灣交通要塞秀泰廣場台中站前店登場，開幕首日再度成功吸引絡繹不絕的排隊人潮。（圖／瓦城集團）

觀光股股后瓦城泰統餐飲集團（2729)旗下泰式麵食品牌「大心」第21號店，已於昨（9)日正式進駐中台灣交通要塞、秀泰廣場台中站前店。新餐廳在空間視覺色調上首次採用大量綠色植栽，融合搶眼的「大心紅」色，並在桌間增加可愛迷你檯燈等設計巧思，營造輕鬆自在的現代氛圍，給予顧客耳目一新的感受，開幕首日再度成功吸引絡繹不絕的排隊人潮，人氣相當暢旺。

瓦城泰統集團表示，「大心」新泰式麵食今上半年也將陸續落點於天母商圈指標百貨天母SOGO店，挾帶著捷運地利之便，鎖定通勤、年輕族群，並加速朝往3年30家邁進。此外，瓦城全新第6品牌「時時香RICE BAR」，也在成功於市場建立口碑並創造強勢買氣後，積極籌備全球2號店，並持續發展連鎖為集團營運創造動能。

因應集團持績擴大版圖，瓦城並積極招募餐飲人才，強調瓦城泰統以其獨家的「十一級培訓系統」，提供餐飲人才公開透明的升遷環境，深獲許多餐飲科系師生、產業相關人才支持。而瓦城今年系列大型徵才計畫，預計將於5月畢業季正式啟動，職缺含括餐服顧問、廚務菁英，以及儲備幹部，期吸引對餐飲業有興趣的年輕求職者加入。

瓦城泰統自去年底宣布「3368」三年計畫，聚焦旗下品牌的展店與布局，並積極拓展新品牌，持續推升營運動能。而瓦城今年1、2月合併累計營收己達7.48億元，較去年同期成長3.65%，業績持續穩步攀高。

(工商)