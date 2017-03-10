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男主播經典賽煽動仇韓 觀眾譙翻！

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男主播經典賽煽動仇韓 觀眾譙翻！
公視經典賽主播鄭惟仁數度脫口仇韓言論，網友砲轟。(取自鄭惟仁臉書)
男主播經典賽煽動仇韓 觀眾譙翻！
鄭惟仁感謝外界批評指教。(取自鄭惟仁臉書)

經典賽中華隊敗給韓國，引發各界檢討聲浪，公視主播鄭惟仁也因為在轉播中韓大戰過程中，脫口「不像韓國沒禮貌」等言論，挨轟在散播個人偏頗的仇韓情緒。對此，鄭惟仁也在臉書感謝大家批評指教，未來會謹慎播報。

鄭惟仁昨日在播報經典賽時，數度引戰掀起關注，包括在4局下林琨笙安打上壘向韓國一壘手李大浩示意，表示「代表我們是個有禮貌的民族，不像韓國」，還在6局上韓國隊朴錫珉差點將球棒砸到中華隊投手，發表「有點故意」言論。

網友聽了超不爽，紛紛在網上砲轟鄭惟仁「主播腦補喔？公視請這種主播」、「沒想到公視主播素質這麼低」、「有沒有人要打去公視投訴主播啊」、「公視主播到底幹嘛一直帶方向」、「你可以愛國，但不要仇韓到影響觀眾看球品質嗎」。

對於網友批評，鄭惟仁在臉書回應：「感謝大家的批評指教，你的監督是我進步的動力，未來會更加謹慎播報。」據《新頭殼》報導，公視表示會加強要求播報員在轉播國際賽更為謹慎。

(中時電子報)

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關鍵字：經典賽公視鄭惟仁中華隊
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