財產遭凍付不出資遣費 國民黨將尋求救濟

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黨產會二度凍結國民黨銀行帳戶新台幣8億多元資金，最高行政法院今天改判黨產會勝訴。國民黨今天表示，將透過正式訴訟程序尋求救濟。

高等行政法院日前裁准凍結資金「停止執行」；黨產會不服提抗告，最高行政法院今天廢棄原國民黨勝訴裁定，改判黨產會勝訴，可凍結國民黨資金確定。

中國國民黨文傳會副主委胡文琦對此回應指出，國民黨對於離職黨員的資遣費及退休金支付的承諾不變。呼籲黨產會應考慮勞工已經失去工作，應儘速同意國民黨支付離職勞工資遣費。

國民黨表示，將透過正式訴訟程序尋求救濟。國民黨尊重法院判決，將於收到正式裁定後研商後續處置方式。1060310

(中央社)