大馬首度證實 機場遇害男子就是金正男

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馬來西亞總警長卡立阿布巴卡今天證實，上個月在吉隆坡國際機場遭暗殺身亡的男子，就是北韓領導人金正恩關係疏遠的同父異母兄長金正男。

卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）在記者會上表示，「如今我們已證明金哲（Kim Chol，譯音）就是金正男」，但他不願透露如何確認遺體身分的細節。

他說：「考量到證人的安全，我們不會告訴大家如何確認身分。」

馬來西亞當局稍早前不願正式證實死者身分或交出遺體，指稱需要至親提供DNA樣本。

持姓名為「金哲」護照的45歲北韓男子，於2月13日在吉隆坡國際機場，遭兩名女子以致命VX神經毒劑毒殺。1060310

(中央社)