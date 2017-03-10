WBC》E組8強複賽12日東京開打 首戰古巴戰以色列

B組日本隊以3戰全勝晉級複賽。(美聯社資料照)

以色列以大黑馬姿態闖進複賽。(資料照 林勝發攝)

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第4屆經典賽A、B組預賽10日結束，兩組獲得前2的A組以色列、荷蘭，B組日本及古巴，12日起在東京巨蛋球場進行E組8強複賽，當天上午11時由古巴戰以色列率先登場，晚上6時由日本迎戰荷蘭。

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以色列預賽3戰全勝，荷蘭2勝1敗；日本10日擊敗中國隊後拿下3戰全勝，古巴隊2勝1敗。

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4隊12日展開E組8強複賽，比賽採單循環制，賽程如下：

12日：上午11時─古巴對以色列

晚上6時─日本對荷蘭

13日：晚上6時─荷蘭對以色列

14日：晚上6時─日本對古巴

15日：中午11時─荷蘭對古巴

晚上6時─以色列對日本

(中時電子報)