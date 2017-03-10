中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

WBC》E組8強複賽12日東京開打 首戰古巴戰以色列

中時電子報
點閱45
我要評比
2/10
經典
B組日本隊以3戰全勝晉級複賽。(美聯社資料照)
經典
以色列以大黑馬姿態闖進複賽。(資料照 林勝發攝)
廣告
報導贊助

第4屆經典賽A、B組預賽10日結束，兩組獲得前2的A組以色列、荷蘭，B組日本及古巴，12日起在東京巨蛋球場進行E組8強複賽，當天上午11時由古巴戰以色列率先登場，晚上6時由日本迎戰荷蘭。

廣告
報導贊助

以色列預賽3戰全勝，荷蘭2勝1敗；日本10日擊敗中國隊後拿下3戰全勝，古巴隊2勝1敗。

廣告
報導贊助

4隊12日展開E組8強複賽，比賽採單循環制，賽程如下：

12日：上午11時─古巴對以色列

晚上6時─日本對荷蘭

13日：晚上6時─荷蘭對以色列

14日：晚上6時─日本對古巴

15日：中午11時─荷蘭對古巴

晚上6時─以色列對日本

(中時電子報)

中時電子報體育專頁
三貝德數位文創
中信金融管理學院
關鍵字：12以色列荷蘭
點閱45
我要評比
2/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。