二度凍結國民黨8億 黨產會勝訴定讞
黨產會二度凍結國民黨8億多元資金，高等行政法院日前裁准「停止執行」；黨產會不服提抗告，最高行政法院今天廢棄原國民黨勝訴裁定，改判黨產會勝訴，可凍結國民黨資金定讞。
中國國民黨聲請停止執行不當黨產處理委員會，第二次凍結永豐銀行帳戶及台灣銀行8張支票的行政處分；台北高等行政法院在1月23日裁准停止執行。
國民黨律師先前開庭時主張，為支付員工薪資及辦公室費用，產生新台幣1億6000多萬元現金缺口；政黨有財務及人事上自主權，黨產會的處分根本逾越憲法所保障的結社自由，進而影響政黨存續性及獨立性。
當時北高行的裁定書指出，攸關政黨存續運作必要事項的經費支用，若樣樣都要事前得到國家機關許可，這已喪失政黨的自主性，受制於國家機關，徒存政黨之殼，而無政黨之魂，可謂名存實亡，而且這將發生難以回復的損害，因此裁准國民黨聲請的停止執行案。
然而，最高行政法院在今天的裁定理由中指出，國民黨聲請停止執行的薪資、勞健保費用、勞工退休金提撥、退休準備金提撥及其他相關費用的「債務履行」，不是黨產條例施行細則第5條規定，所稱履行的法定義務款項。
最高行認為，這些債務或尚未到期，或經向黨產會申請解禁，黨產會也已同意可動用部分款項和提領部分支票，原處分（黨產會凍結資產）執行難謂將致使國民黨政黨功能全失或無法運作。
此外，最高行也認為，國民黨的聲請理由，不能認定已釋明原凍結處分的執行，有致其發生難以回復的損害，且有急迫情事，原裁定應廢棄，駁回國民黨的聲請。1060310
(中央社)
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