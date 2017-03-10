南韓閨蜜門大戲方酣 朴槿惠領銜主演

南韓過去幾個月來上演的閨蜜門大戲，今天來到劇中高潮，憲法法庭今天通過朴槿惠彈劾案，正式解除總統職務。朴槿惠痛失豁免權，與其他捲入閨蜜門的政商人士一樣面臨刑事審判。

這齣由朴槿惠領銜主演的大戲，演員陣容包括朴槿惠40年閨蜜崔順實（Choi Soon-sil）、南韓最大財團三星集團少主李在鎔（Lee Jae-yong）、2名朴槿惠高級顧問，以及2位前文化體育觀光部部長和1位知名音樂錄影帶導演。他們被控罪名包括行賄、勒索、濫權和偽證。

以下為美聯社整理的閨蜜門相關人物介紹。

●朴槿惠

朴槿惠行使現任總統除犯下叛國等重罪、不必接受檢方訊問的豁免權，拒絕接受檢方偵訊。如今朴槿惠被解除職務，可能會遭到直接調查。

檢方指控，朴槿惠和崔順實共謀對16家企業施壓，迫其對崔順實成立的2個基金會捐獻774億韓元（6670萬美元）。檢方並指控，她們兩人收取三星少主李在鎔數百萬美元賄款，李在鎔希望藉此獲得政府支持，以鞏固他對三星集團的控制權。

朴槿惠也被控和崔順實及高級幕僚共同擬定1份「文藝界黑名單」，不予提供政府補助。檢方相信，朴槿惠曾命幕僚之一轉交數十份內含國家機密的文件給崔順實。朴槿惠坦承，曾在崔順實協助下，編輯部分演說內容，但否認涉及任何不法。

●崔順實

崔順實已遭逮捕，並被以濫權、勒索和詐欺未遂等罪名起訴。根據法院官員，一旦這些罪名全數確定，恐被判最高15年徒刑。崔順實坦承曾在事先收到朴槿惠某些演說稿，但不知內含敏感訊息。她否認其他指控。

崔順實也被控向現代汽車（Hyundai Motors）和KTTelecom施壓，迫使他們和崔順實經營的廣告經紀公司Playground分別簽下600萬和570萬美元的廣告合約。

崔順實也將被控，對現代汽車施壓，向其友人擁有的公司採購價值93萬450美元的零件。

●李在鎔

48歲的三星電子副董事長李在鎔面臨行賄、盜用公款及其他3項罪名，一旦證實有罪，至少將被處5年徒刑。三星律師團隊在9日開庭審理時，否認李在鎔被控所有罪名。

檢方指控李在鎔和他的幕僚動用公司資金購買名駒送給崔順實女兒。根據檢方，三星據稱已拿出或承諾給崔順實旗下4家公司433億韓元（3800萬美元）。

檢方指控這起獻金是為了換取政府支持2015年三星旗下兩家公司的爭議性合併案，本合併案對李在鎔接班具有關鍵作用。

●安鐘範

前青瓦台政策調整首席秘書安鐘範（Ahn Jong-beon）涉嫌奉朴槿惠之令，和崔順實捲入16家企業勒索案。安鐘範被控勒索、濫權和收賄。

●鄭虎成

鄭虎成（Jung Ho-Sung）是朴槿惠親信副手之一，自朴槿惠1990年代踏入政壇，即為她工作迄今。鄭虎成被控將總統機密檔案交給崔順實，包括部會首長人選。

●趙允旋

朴槿惠的文化體育觀光部長趙允旋涉及「藝文界黑名單」被逮捕起訴。趙允旋成為首位因閨蜜門醜聞被捕的現任閣員。前文化部長金鐘德（ Kim Jong-deok）和前青瓦台幕僚長金繼春（Kim Ki-choon）也被控涉及「文藝界黑名單」。

●車恩澤

知名音樂錄影帶導演車恩澤（Cha Eun-taek）被控利用崔順實關係，拿下政府機關重大文化活動計畫標案。1060310

(中央社)