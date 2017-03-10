花蓮H5N6禽流感確診 各鴨場進行移動管制

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花蓮H5N6禽流感確診，各鴨場實施移動管制措施。(楊漢聲翻攝)

進行消毒。( 楊漢聲翻攝)

花蓮玉里鎮三民養殖區一處養鴨場9日遭檢測出鴨群感染H5亞型禽流感，相關人員撲殺1萬5千隻肉鴨，農委會10日下午公布確診感染H5N6禽流感病毒，緊急宣布即日起針對花蓮各鴨場實施移動管制措施，待病毒完全消失才可恢復屠宰。養殖業者叫苦連天，盼望政府體恤鴨農損失酌予補助。

花蓮農業處長羅文龍表示，花蓮共39處鴨場飼養約30萬隻鴨，今年2月爆發禽流感以來已撲殺3萬多隻，11日凌晨零時起將再度執行移動管制措施，花蓮各水禽場必須重新檢驗一次，確認沒病毒才可以恢復屠宰措施。

參與契作20處多鴨場的林志彥說，禽流感爆發以來，肉鴨價格直直落，鴨農飼料養育成本增加已是賠錢在做，如今又要移動管制，是雪上加霜，盼政府體恤鴨農損失酌予補助，讓鴨農可以喘一口氣。

(中時)