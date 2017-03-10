李國毅跑趴做半套 「歐膩」孔曉振超親切

孔曉振晚間現身Dior微風廣場專賣店開幕，超親切。（盧禕祺攝）

孔曉振晚間現身Dior微風廣場專賣店開幕，超親切。（盧禕祺攝）

孔曉振晚間現身Dior微風廣場專賣店開幕，一身T恤搭黑紗裙隨興又性感。（盧禕祺攝）

賴雅妍一身白紗裙性感但卻讓她很害羞。（盧禕祺攝）

陳怡蓉一襲露溝又露背服裝，榮登活動最Hot女星。（盧禕祺攝）

簡嫚書也以Dior薄紗性感亮相。（盧禕祺攝）

炎亞綸一身Dior紅西裝現身，超搶眼。（盧禕祺攝）

李國毅現身Dior活動，卻在事前就說不受訪，對比孔曉振的親切，顯得突兀。（盧禕祺攝）

孔曉振今晚現身Dior微風廣場店開幕，一身白色T恤搭配刺繡紗裙，一出場就引爆百貨內、外粉絲尖叫，「歐膩」聲不斷，而孔曉振從頭到尾都把微笑掛在臉上，宛如是今晚身上最亮眼配件，孔曉振也勉勵年輕人「要發掘、發現自己的魅力！」根本是鄰家大姊姊來著，只是相較於孔曉振的親切十足，李國毅卻是從一開始就謝絕媒體採訪，背板前拍照完就快步一溜煙進入店中，比較之下，也更突顯「歐膩」的親切。

陳怡蓉則是露背又露胸，搭配薄紗洋裝，撩人姿態同樣吸引鎂光燈，她說，自己很愛孔曉振主演的《主君的太陽》，笑說，她在戲裡一直被鬼上身，把各種角色都演得很自然，讓她很喜歡她。

賴雅妍一頭短髮再現諾皇氣勢，但她下半身白裙若隱若現，性感指數同樣爆表，但對下半身不滿意的她笑說，為著穿這套衣服，近期還刻意去運動；為這場活動而可以運動的還有簡嫚書，她一身薄紗內搭小可愛與短褲，笑說她為這活動還特地先去上瑜珈課。

(中時)