何潤東跛腳吻愛妻 陪父母迎金婚

藝人何潤東受傷跛腳回台，今天與老婆Peggy迎接結婚1週年，也是何潤東父母結婚50週年，夫妻倆陪父母拍攝金婚紀念照，何潤東也甜蜜親吻老婆。

何潤東在中國大陸拍戲，沒想到打球時意外受傷，走路需用拐杖，跛腳回台陪父母慶祝金婚，他說，韌帶撕裂、骨頭也裂了，要休息一段時間；被問到會不會心疼？Peggy笑回「活該」。

結婚紀念日與父母同天，何潤東說，其實是老婆想法，「如果我們結婚1週年，也是父母50週年的紀念日，不僅僅是我們的一天，也是他們的一天，有種幸福傳承的感覺」。

陪父母拍攝金婚紀念照，何潤東坦言父母平時會有小爭執，但真正需要對方時都特別無私付出，從小就是媽媽負責做菜，爸爸負責買菜，一直維持到現在，「將一件生活小事維持了這麼多年，這才是真正的浪漫」。

談起生孩子計畫，何潤東說，婚後父母沒那麼著急催生，只是偶爾會暗示一下，應該進入生孩子階段，他坦言很喜歡小孩，最想生龍鳳胎。不過，這次回台不到20小時，如何在短時間內點燃愛火？他笑回「已經燃起了」，熱情得滿頭大汗，逗笑全場。1060310

(中央社)