冬瓜原料出包 連鎖茶飲今起一連3天免費喝冬瓜飲品

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高雄查獲黑心冬瓜糖磚，台南市知名連鎖飲料店「丸作茶食」也遭殃，丸作總公司澄清自己也是受害者，今天起一連3天，冬瓜相關飲品免費請消費者喝；台南市衛生局則已立即命「丸作茶食」禁售冬瓜糖磚予下游，並下架回收製作之相關產品。

台南市衛生局表示，去年10月27日接獲高雄市政府衛生局通知，該轄業者「新泳豐商行」使用有疑慮石灰製造冬瓜糖磚，隨即監督要求丸作清查下架、回收總數量3435.5台斤(相當於2061公斤)。且為釐清消費者疑慮，今天再度前往「丸作茶食」公司查核，據該公司所提供資料顯示使用之冬瓜糖磚原料已非高雄市「新泳豐商行」供應。

丸作業者強調，全台26家連鎖業者接獲衛生局通知後，冬瓜飲品就未再使用該家供應商提供的原料。為了自清也讓消費者安心，即日起將連續3天免費供應冬瓜檸檬、冬瓜清茶及冬瓜茶。

(中時)