東京消防教官跨海傳授 北市75名新進消防員結訓
北市防救災增添新能量！北市消防局今(10)日在內湖訓練中心舉辦75名新進消防人員實境驗收演練。消防局表示，日本東京消防廳在「亞太危機管理網」架構下，與亞洲12個主要城市消防單位合作，進行救助技術經驗交流，本次訓練特別邀請東京消防廳3位資深教官，於2月9日至23日來傳授日本新的救助概念、技術、器材操練，項目包括：固定點架設技術、傷患搬運法、高低所救出、日式方型三節梯(關東梯)操練等。
消防局表示，北市消防人員必須了解都市型災害的特性，為期9周的訓練重點有火災搶救、緊急救護、救助破壞及體能訓練，透過台、日教官聯合指導，要求紮實的基本動作，協助新進同仁投入外勤救災能盡快進入狀況，以提升北市救災戰力。
在新進人員中，女性隊員曾思棋是位陽光少女，熱愛戶外運動，具有衝浪教練證照，體能絲毫不輸男隊員，下降、斜降，或是橫渡、繩上自救操作，都嫻熟俐落，與其他隊員都順利通過驗收。
此次驗收演練著重在個人防護裝備的熟練度，及面對瞬息萬變的火災現場的臨場判斷力，搶救應對技能，繩索系統架設與運用技巧。驗收項目包括：消防衣帽鞋著裝，火災現場破門作業程序，繩索快速下降及上登，橫渡、倒向式、自救，斜降及火災演練等。
(中時)
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