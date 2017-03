留美正妹高材生開毒趴暴斃 母曾勸「要小心」

吳女疑因吸毒暴斃身亡,死因將待驗屍報告出爐進一步釐清。(葉書宏翻攝)

蕭女目睹吳女口吐白沫後,驚慌逃離現場。(葉書宏翻攝)

毒品又害死一名留美高材生!30歲吳姓女子上月與30歲周姓男友、另對情侶(24歲蕭姓女子、26歲張姓男友)一起到新北市永和某汽車旅館開毒趴,張男先行離開,吳女開趴過程中疑因吸毒過量昏迷,蕭女嚇得先行離開,由周男搭計程車將吳女送醫,仍宣告不治。

警方調查,吳女上月22日凌晨與周姓男友前往永和某汽車旅館開毒趴,狂歡一夜後,疑因毒品沒了,23日又邀約另一對情侶蕭女、張男一起開趴,張男因案要前往法院報到先行離開,留下蕭女及死者情侶3人繼續開趴。

吳女在23日中午左右突然昏迷、口吐白沫,周男與蕭女還企圖急救,最後由周男打電話叫計程車將吳女載往永和耕莘醫院急救,蕭女匆忙逃離現場。

吳女急救後宣告不治,醫院認為死因不單純通報警方,警方前往汽車旅館房內搜索,果然查獲10包毒品咖啡包及10顆搖頭丸。周男坦承,與張男認識僅2周,毒品以8000元向張男購買。

誇張的是,提供毒品的張男和蕭姓女友隔日又轉往中和繼續開趴,警方臨檢時,蕭女一度在床上裝睡、叫都叫不醒,警員正要叫救護車時又突然清醒。警方24日先將周男、蕭女以及張男依毒品罪嫌移送,但都已交保,將待驗屍報告出爐進一步釐清。

據了解,吳女生性活潑、社交生活活躍,紐約大學畢業的高材生,曾參加過知名的「2F White 白色派對」,吳女出門要開趴前,吳母還曾勸她「要小心一點!」

蕭女常參加各大展覽擔任模特兒,臉書追隨者多達2千多人,時常PO出參加車展的性感照片,網友替她取名「小昆凌」。與死者為熟識友人,蕭女上周還在「Instagram」上PO出一張照片,內文寫下英文「You are the most beautiful angel」,疑在緬懷吳女。

(中時)