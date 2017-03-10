留美正妹高材生開毒趴暴斃 母曾勸「要小心」

吳女疑因吸毒暴斃身亡，死因將待驗屍報告出爐進一步釐清。（葉書宏翻攝）

吳女疑因吸毒暴斃身亡，死因將待驗屍報告出爐進一步釐清。（葉書宏翻攝）

蕭女目睹吳女口吐白沫後，驚慌逃離現場。（葉書宏翻攝）

毒品又害死一名留美高材生！30歲吳姓女子上月與30歲周姓男友、另對情侶（24歲蕭姓女子、26歲張姓男友）一起到新北市永和某汽車旅館開毒趴，張男先行離開，吳女開趴過程中疑因吸毒過量昏迷，蕭女嚇得先行離開，由周男搭計程車將吳女送醫，仍宣告不治。

警方調查，吳女上月22日凌晨與周姓男友前往永和某汽車旅館開毒趴，狂歡一夜後，疑因毒品沒了，23日又邀約另一對情侶蕭女、張男一起開趴，張男因案要前往法院報到先行離開，留下蕭女及死者情侶3人繼續開趴。

吳女在23日中午左右突然昏迷、口吐白沫，周男與蕭女還企圖急救，最後由周男打電話叫計程車將吳女載往永和耕莘醫院急救，蕭女匆忙逃離現場。

吳女急救後宣告不治，醫院認為死因不單純通報警方，警方前往汽車旅館房內搜索，果然查獲10包毒品咖啡包及10顆搖頭丸。周男坦承，與張男認識僅2周，毒品以8000元向張男購買。

誇張的是，提供毒品的張男和蕭姓女友隔日又轉往中和繼續開趴，警方臨檢時，蕭女一度在床上裝睡、叫都叫不醒，警員正要叫救護車時又突然清醒。警方24日先將周男、蕭女以及張男依毒品罪嫌移送，但都已交保，將待驗屍報告出爐進一步釐清。

據了解，吳女生性活潑、社交生活活躍，紐約大學畢業的高材生，曾參加過知名的「2F White 白色派對」，吳女出門要開趴前，吳母還曾勸她「要小心一點！」

蕭女常參加各大展覽擔任模特兒，臉書追隨者多達2千多人，時常PO出參加車展的性感照片，網友替她取名「小昆凌」。與死者為熟識友人，蕭女上周還在「Instagram」上PO出一張照片，內文寫下英文「You are the most beautiful angel」，疑在緬懷吳女。

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(中時)