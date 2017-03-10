響應創造水奇蹟　南門國小熱烈參與

南門國小師生DIY手作「小手傳愛‧澆灌非洲」捐款箱，並將捐款箱放置學務處門口，除了倡導水資源的重要性，更邀請全校師生能一起投下零錢，將小小的愛心傳到乾涸的非洲。（甘嘉雯攝）

桃園市南門國小全校師生以行動響應台灣世界展望會「萬名小學童‧創造水奇蹟」活動，由鄭淑珍校長帶領下，師生DIY手作「小手傳愛‧澆灌非洲」捐款箱，並將捐款箱放置學務處門口，除了倡導水資源的重要性，更邀請全校師生能一起投下零錢，將小小的愛心傳到乾涸的非洲。

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