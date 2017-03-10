水環境巡守隊公開招募 維護水水桃園

我要評比

環保局為使民間擴大參與防治水汙染及水域環境維護的工作，3月底前再次公開招募5個團體加入，歡迎民眾參加。（甘嘉雯翻攝）

桃園市水環境巡守隊目前共有50隊，環保局為使民間擴大參與，於3月底前再次公開招募5個團體加入，歡迎民眾一齊參加防治水汙染及水域環境維護的工作，為桃園守護清淨的河川與豐富的生態，共創「水清魚現，綠色桃園」的美好願景。

環保局長沈志修表示，桃園市是全國少數為了水環境巡守隊訂定「績效評比獎勵計畫」與編列各項補助經費縣市，2016年11月公開招募6隊巡守隊，獲得民眾熱烈迴響，因此再開放招募5隊巡守隊，於3月底以前報名甄選。

(中時)