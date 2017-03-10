乳瑪琳爆回收再製 醫：有油耗味別吃
知名人造奶油品牌「乳瑪琳」竟爆發用逾期產品再製成酥油、白油等其他產品。毒物專家顏宗海表示，一般而言，含油脂的東西像是餅乾等一旦過期，容易出現油耗味，切勿再吃。
林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海今天受訪時表示，不論什麼食物，一旦過期就容易被微生物污染，增加急性腸胃炎風險，出現噁心、嘔吐、肚子痛、拉肚子等症狀，過期產品並不建議吃。
顏宗海說，一般來說含有油脂的食物，像是餅乾、油品等，一旦氧化、變質都會飄出油耗味，但乳瑪琳放在罐頭裡很有可能難以辨識，呼籲不論吃什麼食物，只要出現油耗味就不要再吃了。
行政院食安辦公室主任許輔表示，乳瑪琳是一種氫化油脂，很多早餐店都會使用到，抹吐司的時候都會用到，究竟吃了會不會怎樣？他表示，乳瑪琳再製的健康風險應該不高，但已經違反食安法規定。1060310
(中央社)
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