森林火災頻繁 伐採土地周邊須設防火林帶
近來桃園市復興區森林火災頻繁，疑與為天氣乾燥、雨量不足，常常因鞭炮火燭、電器物品及易導火源引發山林大火，導致損傷民眾生命財產及耗費社會資源，市府原住民族行政局將積極宣導並規範，申請伐採的土地周邊必須設置森林防火林帶，來預防火災危害發生。
市府原住民族行政局長林日龍表示，由於桃園市原住民保留地多為山坡地及森林區域，為秉持防範優於補救之原則，原民局10日召開「桃園市原住民保留地森林火災防護會議」，協調各單位凝聚共識並討論可行方案，降低森林火災發生及蔓延機率。
「森林防火林帶」設置目的是為降低火災發生及延緩蔓延速度，讓緊迫的救援時間能再延長，讓行使伐採權利的土地共同承擔起公共安全的責任，不讓周遭族人擔心害怕。
(中時)
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