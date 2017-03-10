90萬公斤逾期乳瑪琳 多已流入市面

乳瑪琳傳使用過期回收奶油！遠東油脂生產的人造奶油「乳瑪琳」，遭桃園檢調衛查出涉嫌使用逾期的無水奶油，還回收逾期的乳瑪琳，再製成超過90萬公斤的乳瑪琳、酥油、白油等19項產品，且多已流入市面，除查封現場5座違規油槽共4萬3000公斤油品，並勒令全面回收所有產品，量販超市業者私下表示，「乳瑪琳是大眾商品，應該每一家都中標了！但最令人擔心的是乳瑪琳銷售大宗並不是在零售業，而是在烘焙，這是一般消費者比較難察覺的。」

全聯表示，「我們目前烘焙品使用的是單一客制化的品項，所以沒有使用到問題商品。」家樂福表示，相關商品已下架，若消費者有退換貨需求也接受辦理，至於烘焙品項，家樂福並未使用該項商品。愛買表示，店內有170g與440g包裝，已經全面下架，即日起兩個月內接受消費者憑發票或消費紀錄退貨，至於熟食及烘焙商品沒有使用這個品項。大潤發表示，商品已下架，接受退費，烘焙並未使用該項產品。

(中時)