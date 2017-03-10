為什麼迪士尼公主總是穿「藍裙」？ 背後原因與這有關
迪士尼卡通系列深受大小朋友喜愛，提供不少人歡樂的回憶。但你有發現嗎？在卡通裡的公主們，大部分皆會穿上藍色的裙子；而會如此設定，背後是有其特殊原因存在的。
從《愛麗絲夢遊仙境》的愛麗絲、《美女與野獸》的貝兒、《阿拉丁》的茉莉到《冰雪奇緣》的艾莎，這些令人喜愛的公主角色們都有一個共通點，就是都穿「藍色」。對此，女性雜誌《美麗佳人》（Marie Claire）引述色彩權威機構「彩通」（Pantone）執行董事莉雅翠絲‧艾斯曼（Leatrice Eiseman）的說法，其指出這一切皆與女性賦權有關，透過這些角色身上的顏色，去傳達年輕女性、女孩也能被給予權力的概念。
因此，我們可以看到劇情中，貝兒穿著藍色的裙子，帶領她展開冒險，離開原先所住的小村莊；茉莉穿著藍色的裝扮，逃離上層階級的枷鎖；《仙履奇缘》的仙度瑞拉能扭轉人生，迎向美好的未來。最重要的是，打破藍色是屬於男性，粉色則代表女性的刻板印象。
另外，設定這些公主穿藍色還有一個原因，甚至也可套用到其它電影角色之中，那就是藍色是一個具正向的顏色，讓人聯想到天空，給予穩定、可靠的感覺。
(中時電子報)
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