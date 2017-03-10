竹縣溫暖庇護工房 吐司、餐點招呼
位在關西鎮羅馬公路中途點，有間由天主教華光社會福利基金會經營的「磊質複合式庇護工坊」，提供院生、身心障礙者就業機會，他們所烘焙的麵包、餐點使用的蔬菜，均提供給附設的桐花芽蔬食餐廳，讓外賓能吃到慢慢的關懷與愛心。
場長單福文指出，複合式庇護工坊內設置玻璃、木工工藝教室，以及生機農場、中西式西點烘焙坊等，並由院生和住家中的身心障礙者擔任服務員或工作人員，透過烘焙或學習工藝，生產各式餐點、手工布包及玻璃和木工工藝品等，達到自力更生的目的。
該工坊參與勞動力發展署桃竹苗分署計畫，提供身心障礙者就業計畫，單福文指出，目前雇用16人，在不同領域服務，也各司其職，具備不同專長。其中桐花芽蔬食餐廳，以蔬食料理為主，採用院生親手栽種、照顧的有機蔬菜，讓消費者吃得安心、健康。
「假日要先預約！」單福文指出，桐花芽蔬食餐廳開張3年，小有人氣，加上餐廳空間開闊、環境自然，不僅餐點誘人，餐廳後方有白沙池和大草皮，不少親子均會趁周末到此聚餐，消耗孩童的「電力」。餐廳不只提供餐飲服務，同時也販售庇護工坊所生產的吐司、饅頭，或是手工包、木工及玻璃手工藝品等，期望讓更多人，看見身心障礙者及院生的努力。
除此之外，華光基金會是由匈牙利籍神父葉由根在關西鎮設立，葉由根神父在台行醫、從事社福工作超過半世紀，餐廳後方不僅有設置紀念館，紀念館中陳設葉由根神父生前使用的器具、衣著，感佩他為台灣、醫療以及身心障礙者的付出，也開放給民眾參觀。
(中時)
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