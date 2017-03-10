新店防火宣導 小學生一起來

新北市政府消防局安康分隊為提升災害時第一時間應變作為，舉辦防火宣導活動。（葉書宏翻攝）

新北市政府消防局安康分隊為提升災害時第一時間應變作為，舉辦防火宣導活動。（葉書宏翻攝）

新北市政府消防局安康分隊為提升災害時第一時間應變作為，舉辦防火宣導活動。（葉書宏翻攝）

新北市政府消防局安康分隊為提升災害時第一時間應變作為及降低災害所帶來之影響，特選於轄區內新北市立達觀國民中小學進行防火宣導，參與人員約1500名。

安康消防分隊今下午2時至達觀國中、小進行進行各式宣導及實作，所進行項目有：住家用警報器宣、防溺宣導、CPR宣導、滅火器操作要領、用火用電安全及一氧化碳防治等。為使宣導更生動，期間安康婦宣分隊以老媽子叮嚀的口吻與學生互動並拉近彼此距離，而增加宣導功效。

安康婦宣分隊宣導教官陳音芝表示，針對國中、小的防火宣導，不僅僅是傳達正確觀念外，更要使他們學習如面臨災害時第一時間反應及應變進而降低災害所帶來的影響。

(中時)