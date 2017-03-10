朴槿惠留宿青瓦台 在野黨下逐客令
今天被憲法法院宣判彈劾成立而遭罷免的南韓前總統朴槿惠，不肯返回私宅，留宿總統府青瓦台引來在野黨一片撻伐。
南韓「聯合新聞通訊社」引述在野黨國民之黨發言人張真榮發表評論報導，從朴槿惠和幕僚長先前妨礙反貪腐調查的所作所為來看，很有可能毀壞或隱匿總統檔案等證物，並要求朴槿惠及總統府公職人員盡速出府，勿碰勿動總統檔案。
南韓第一大在野黨共同民主黨首席發言人尹官石則忠告，彈劾新傷未癒，朴槿惠應為團結國民、消除分裂發揮作用；也將在她何時「退房」的問題上，聽其言觀其行。
朴槿惠已開始準備捲舖蓋走人，預計最早將於12日離府。青瓦台一名幕僚接受韓聯社採訪時表示，朴槿惠肯定歸心似箭，但因老宅保暖鍋爐年久失修，留宿實屬無可奈何，並非別有用心。1060310
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。