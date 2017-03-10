朴槿惠留宿青瓦台 在野黨下逐客令

今天被憲法法院宣判彈劾成立而遭罷免的南韓前總統朴槿惠，不肯返回私宅，留宿總統府青瓦台引來在野黨一片撻伐。

南韓「聯合新聞通訊社」引述在野黨國民之黨發言人張真榮發表評論報導，從朴槿惠和幕僚長先前妨礙反貪腐調查的所作所為來看，很有可能毀壞或隱匿總統檔案等證物，並要求朴槿惠及總統府公職人員盡速出府，勿碰勿動總統檔案。

南韓第一大在野黨共同民主黨首席發言人尹官石則忠告，彈劾新傷未癒，朴槿惠應為團結國民、消除分裂發揮作用；也將在她何時「退房」的問題上，聽其言觀其行。

朴槿惠已開始準備捲舖蓋走人，預計最早將於12日離府。青瓦台一名幕僚接受韓聯社採訪時表示，朴槿惠肯定歸心似箭，但因老宅保暖鍋爐年久失修，留宿實屬無可奈何，並非別有用心。1060310

(中央社)