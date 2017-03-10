雪隧提高最低速限 周末見真章
雪山隧道最低速限60公里提高到70公里的新規定，今(10日)正式上路。不過，今日為平常日，車流量本來就不多，車況與過去同期相差無幾。若要驗證新規定成效，這個周末假期才可略知一二。
「周五本來車就不多，不會塞。」高公局坪林行控中心指出，往常的周五本來不會塞車，若是指稱今日沒有塞車是因為雪隧最低速限提高到70公里的新規定上路，說法不盡客觀。
坪林行控中心提及，今日雪隧平均車速多維持在70至80公里，與過去同時期數據相差無幾，車流量也沒有明顯變化。新規定實施首日因為是平常日，而且僅觀察單日數據，評估實質意義不大，還是需要長期觀察。
不過，坪林行控也談到，由於雪隧塞車都出現在假日，這個周末假期應該略知一二。能否每名用路人都維持在最低速限70公里？大量出遊車潮駛上國5、進入雪隧即可見真章。
由於雪隧塞車問題長期無解，各方都把矛頭指向「烏龜車」，因為隧道內禁止變換車道，只要前方出現一輛烏龜車，後方就要跟著減緩車速，宛如路隊長帶領大家緩慢前進，嚴重影響車流順暢。交通部因此研議出提高隧道最低速限至70公里，希望解決烏龜車問題，新規定今上路後，預計有1個月宣導期。
待4月10日宣導期結束，假如在車流順暢的情況下，雪隧內車輛時速仍低於70公里，即可能受到取締。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。