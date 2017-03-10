雪隧提高最低速限 周末見真章

雪山隧道最低速限60公里提高到70公里的新規定，今(10日)正式上路。不過，今日為平常日，車流量本來就不多，車況與過去同期相差無幾。若要驗證新規定成效，這個周末假期才可略知一二。

「周五本來車就不多，不會塞。」高公局坪林行控中心指出，往常的周五本來不會塞車，若是指稱今日沒有塞車是因為雪隧最低速限提高到70公里的新規定上路，說法不盡客觀。

坪林行控中心提及，今日雪隧平均車速多維持在70至80公里，與過去同時期數據相差無幾，車流量也沒有明顯變化。新規定實施首日因為是平常日，而且僅觀察單日數據，評估實質意義不大，還是需要長期觀察。

不過，坪林行控也談到，由於雪隧塞車都出現在假日，這個周末假期應該略知一二。能否每名用路人都維持在最低速限70公里？大量出遊車潮駛上國5、進入雪隧即可見真章。

由於雪隧塞車問題長期無解，各方都把矛頭指向「烏龜車」，因為隧道內禁止變換車道，只要前方出現一輛烏龜車，後方就要跟著減緩車速，宛如路隊長帶領大家緩慢前進，嚴重影響車流順暢。交通部因此研議出提高隧道最低速限至70公里，希望解決烏龜車問題，新規定今上路後，預計有1個月宣導期。

待4月10日宣導期結束，假如在車流順暢的情況下，雪隧內車輛時速仍低於70公里，即可能受到取締。

(中時)