廣州「羊城送醫隊」 照顧老人口腔

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由優典口腔機構發起的「羊城送醫隊」，口腔援助行動將於廣州舉行。廣東省老齡辦代表劉利光，於現場接受民眾捐助口腔醫療物資，其價值等同100萬元人民幣。而「羊城送醫隊」創建後，也吸引專業人才加入。

對此，優典口腔也舉行「羊城送醫隊」的開業典禮，發佈口腔專業管理金標準白皮書，並宣布成立「無牙頜種植技術」的臨床教學基地。

劉利光說：「口腔健康是影響老人健康的重要因素，希望更多優秀的口腔醫療機構能參與這類的公益活動，讓更多人老有口福。」

「羊城送醫隊」口腔援助行動，救護範圍包含廣州及週邊地區。主要向患有口腔疾病、牙齒缺失的中老年人教授口腔保健知識、提供免費口腔檢查和種牙公益基金補助。目前，已有6名老人已收到捐助，也體驗先進的口腔醫療設備。

(旺報)