WBC》3／10戰績表 日本3連勝 與古巴攜手晉8

小林誠司（左）敲出全壘打後，回到本壘與隊友松田宣浩慶祝。（美聯社）

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經典賽B組預賽10日於東京巨蛋畫下句點，東道主日本在小林誠司與中田翔的兩支全壘打帶領下，以7比1輕取中國大陸，3戰全勝，為本屆僅存的亞洲國家，也和2勝1敗的古巴一同晉級8強複賽，大陸3戰全敗敬陪末座。

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A、B組戰績表

經典賽E組複賽將於12日登場，當天上午11時由古巴戰以色列率先登場，晚上6時由日本迎戰荷蘭。

(中時電子報)