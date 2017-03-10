劉保佑上鄭弘儀節目踢爆 棒協羞辱教練惡行

劉保佑痛批棒協不尊重球團。(取自鄭弘儀臉書)

劉保佑今日接受鄭弘儀節目專訪。(取自鄭弘儀臉書)

中華隊在經典賽3連敗，掀起全面檢討聲浪，La new董事長劉保佑今(10日)上鄭弘儀廣播節目《寶島聯播網》，驚爆曾有國家級教練從高雄至台北體委會開會，向棒協申報交通費，棒球卻不准教練用計程車報帳，只給公車費用，讓鄭弘儀直呼：「這簡直是羞辱嘛！」同時劉保佑也揭開Lamigo球團不支援經典賽真正原因。

劉保佑驚爆棒協只許國家級教練申報公車費用一事，讓鄭弘儀直呼是羞辱，但劉保佑認為不是，預算應該真的只有這樣，也因此感受到棒協內部真的很有問題，更直言：「其實目前所有的球壇，包含職業球隊內部，都被棒協把持住了。」

劉保佑對於棒協不滿已久，這次在節目一次說出來，除了大爆棒協借用桃園球場，從來跟他直接溝通，例如2013年經典賽，棒協就是直接向桃園政府要求免費借用，繞來繞去等於棒協一毛錢也沒出，更直接回應外界批評中職跟棒協惡鬥聲浪，「從來沒有在惡鬥，都是棒協直接搶走。」

「WBC（經典賽）是職業隊的球賽，那自然是職業球隊的事，那棒球協會來搶什麼？」劉保佑認為既然棒協全部端走，他也不想出借球員給經典賽，更感嘆職業球團面對棒協卻毫無爭取能力，這也是體發會的問題，「趙士強、余政憲都是棒協的人，那不就是請鬼拿藥單？」劉保佑說放眼所見都是他們的人，那他也不想多爭論什麼。

(中時電子報)