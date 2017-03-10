法總統大選在即 7成民調反對脫歐

法國總統大選在即，根據路透10日報導，最新民調顯示超過7成反對法國脫歐、棄用歐元。這項結果不利提出脫歐政見的極右翼政黨民族陣線的總統候選人瑪琳·勒朋（Marine Le Pen）。

民調機構Elabe調查顯示，大約有72%的法國人反對棄用歐元和恢復使用法郎，其中有44%的受訪者表示「非常反對」。

瑪琳·勒朋是這次法國總統選舉中，除了左右兩大黨外最受矚目的第三黨候選人，也提出舉行法國退出歐盟公投，以及法國退出歐元區等政見。

不過，調查發現，約有37%的法國人認為，法國留在歐盟是「弊大於利」，32%的人則持「利弊參半」的看法。報導認為，數據顯示法國人對歐盟的現狀並不感興趣。

(旺報)