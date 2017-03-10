樂天遭罰 大陸官員：廣告與訂價違法
南韓樂天集團旗下超市日前因為廣告違法，遭到地方政府開罰。中國大陸工商總局局長張茅今天被問到這個問題時表示，樂天是因為涉及廣告違法與定價問題遭罰，他也重申外企必須合法經營。
樂天超市北京崇文門店上個月底因為擅發違法廣告，遭到北京市工商局立案查處，成為北京第1個因為發布違法廣告被處罰的公共場所管理者。
不到一個禮拜，北京市發改委又對樂天超市開罰，這回的理由是超市多件商品促銷價格期間原價大大超過實際價格，有假促銷問題，開罰人民幣50萬元。
由於開罰時間正值樂天集團同意南韓國防部就終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）用地達成協議的敏感之際，樂天開罰引來外界質疑是北京當局對樂天展開報復。
澎湃新聞報導，張茅今天在中國大陸第12屆全國人民代表大會5次會議記者會後，被媒體問到此事時，僅簡單回應說，樂天超是去年因為涉及到違法廣告，所以受到市場監管部門處罰。之後也發現有訂價上的問題。
他也重申，中國政府歡迎外商企業到中國大陸投資，中國對在中國大陸投資的企業一視同仁，希望外商投資企業按照中國大陸的法律法規依法經營。1060310
(中央社)
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