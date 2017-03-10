國5翻車案 法院裁准蝶戀花存款假扣押

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士林地方法院今天表示，已裁准假扣押聲請並依債權人的聲請強制執行，於3月2日扣押蝶戀花公司的存款、周繼弘對蝶戀花公司的薪資債權、股份。

國道5號2月13日晚上9時發生嚴重車禍；經過調查，這是由「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，傍晚結束行程準備北返時，疑似因車速過快翻落邊坡，造成33死的大型傷亡事件。

事發後，家屬擔憂蝶戀花旅行社脫產，屆時將求償無門，要求政府立即假扣押；法律扶助基金會於2月16日晚上在二殯舉辦說明會表示，會以專案協助罹難者家屬聲請假扣押，以及派律師協助打官司。

士院今天發出新聞稿指出，受理債務人蝶戀花股份有限公司（下稱蝶戀花公司）、周繼弘（蝶戀花公司負責人）假扣押裁定事件，業經裁定准許，債權人並持假扣押裁定聲請強制執行，目前已依債權人之聲請，於3月2日對蝶戀花公司的存款、周繼弘對蝶戀花公司的薪資債權、股份發扣押命令。

此外，蝶戀花公司回覆，周繼弘的薪資已因蝶戀花公司存款帳戶經扣押無法發放。1060310

(中央社)