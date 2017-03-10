法大選黑馬 馬克宏政見主打機會平等

號稱中間派的法國總統候選人馬克宏民意支持率後來居上，不無勝選可能，連部分左派人士都向他靠攏。他的政見主打機會平等，內容包括維持35小時工時制，但賦予更多協商彈性。

馬克宏（Emmanuel Macron）曾在左派社會黨（PS）政府擔任經濟部長，因理念不合而辭職，並自立門派參加總統大選。

他於3月初公布政見，比起其他主要候選人要晚。他的計畫重點在於「價值傳遞」和「解開束縛，打造機會平等」，主張透過研發、鼓勵創業和創新產業，創造經濟動能。

在勞動方面，馬克宏主張維持每週35小時工時制，但予以放寬，允許勞資協商；他還要簡化失業救助保險，財源取自稅金，受益對象涵蓋企業主、農民、獨立業者、自由業者，甚至包括辭職勞工，但僅限每5年申請一次。

在安全上，他提出增加1萬名警員職位和1萬5000個監獄床位，建造「外籍戰士」專用監獄，但他反對把負有完全刑事責任的年齡從18歲降到16歲。

他也打算創設一名直接向總統轄下國防委員會報告的情報參謀總長職位。

對外，馬克宏希望重振歐元區，促進各國重新團結，創設歐元區議會，新增歐元區經濟財政部長職位。

對內，他計劃減輕企業稅賦，免除8成家戶的居住稅。

有鑒於右派總統候選人費雍（Francois Fillon）之妻涉入坐領乾薪案，馬克宏主張禁止國會議員雇用親屬，避免利益衝突。

他打算刪除12萬個公務員職位以節省公帑，但要增加4000到5000個教師職位，還要禁止在小學和中學校園內使用手機。

今年39歲的馬克宏是這屆總統大選中相對年輕的候選人，但法國媒體及其他候選人很少提到他的年齡，或以此質疑他。

一名巴黎計程車司機說，他已準備好投票給馬克宏，「因為他的政見最合理，這跟他幾歲無關，只要計畫夠好，就算他只有30歲，為什麼不能當總統？」

費加洛報（Le Figaro）報導，根據一份社會黨內部文件，改革派人士將號召支持馬克宏，且很快就會把這份文件公諸於眾。1060310

(中央社)