杜特蒂面臨危害人類罪控告 府：純抹黑

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菲國1名前地方民兵的律師表示，他將向國際刑事法院（ICC）控告杜特蒂總統「危害人類罪」，但馬拉坎南宮斥此為政治抹黑，相信對方沒有提告的足夠證據。

前地方民兵馬托巴托（Edgar Matobato）的律師薩比奧（Jude Sabio）說，他本月內將前往荷蘭，控告杜特蒂危害人類罪（Crimes Against Humanity）。

馬托巴托去年9月在參議院聽證上供稱，他於1988年加入杜特蒂的「納卯行刑隊」，刺殺市長要剷除的目標，包括犯罪分子在內。當時杜特蒂仍是納卯市的市長。

薩比奧表示，他將以「國際特赦組織」與「人權觀察」的報告，作為控告杜特蒂的依據。這2個組織多次譴責杜特蒂透過掃毒行動，殺害數以千計的菲律賓人。

本月6日，一名退休警察也向參議院供稱自己曾是行刑隊隊員，殺過不下200人。

馬拉坎南宮法律顧問帕內洛（Salvador Panelo）今天回應，薩比奧沒有足以控告杜特蒂的證據，「這只是政敵的抹黑行動，國際刑事法院可能根本不會受理。」

帕內洛補充，如果國際刑事法院受理此案，馬拉坎南宮將會為杜特蒂辯護。

杜特蒂多次否認行刑隊的存在，僅稱他授權警察向拒捕的犯罪分子開槍。1060310

(中央社)