杜特蒂面臨危害人類罪控告 府：純抹黑
菲國1名前地方民兵的律師表示，他將向國際刑事法院（ICC）控告杜特蒂總統「危害人類罪」，但馬拉坎南宮斥此為政治抹黑，相信對方沒有提告的足夠證據。
前地方民兵馬托巴托（Edgar Matobato）的律師薩比奧（Jude Sabio）說，他本月內將前往荷蘭，控告杜特蒂危害人類罪（Crimes Against Humanity）。
馬托巴托去年9月在參議院聽證上供稱，他於1988年加入杜特蒂的「納卯行刑隊」，刺殺市長要剷除的目標，包括犯罪分子在內。當時杜特蒂仍是納卯市的市長。
薩比奧表示，他將以「國際特赦組織」與「人權觀察」的報告，作為控告杜特蒂的依據。這2個組織多次譴責杜特蒂透過掃毒行動，殺害數以千計的菲律賓人。
本月6日，一名退休警察也向參議院供稱自己曾是行刑隊隊員，殺過不下200人。
馬拉坎南宮法律顧問帕內洛（Salvador Panelo）今天回應，薩比奧沒有足以控告杜特蒂的證據，「這只是政敵的抹黑行動，國際刑事法院可能根本不會受理。」
帕內洛補充，如果國際刑事法院受理此案，馬拉坎南宮將會為杜特蒂辯護。
杜特蒂多次否認行刑隊的存在，僅稱他授權警察向拒捕的犯罪分子開槍。1060310
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。