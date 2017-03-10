廢核大遊行 11日凱道登場
一年一度的廢核大遊行明天下午登場，今年除了台北，還有高雄及台東場。全國廢核行動平台說，將要求政府執行2025年非核家園行動，積極將核電除役、核廢處置等納入政策之中。
全國廢核行動平台說，明天的廢核遊行，將由主婦聯盟生活消費合作社組成的「媽媽大鼓」領軍，用鼓聲帶領遊行前進。號召參與的朋友們共同攜帶器具、敲響台北街頭，讓反核之聲傳入街頭巷尾，提醒台北人，「核電廠離我們不遠」。
廢核平台指出，表演部分將會邀請金曲入圍歌手黃瑋傑、饒舌雙人組合《夜貓組》、跟台灣獨立原住民歌手巴奈登台演出，導演柯一正也將帶來能源轉型情境行動劇「小叮噹VS.耗電怪獸大對決」。
除此之外，凱道也將擺上巨型NO NUKES裝置藝術，用大字面對總統府。民眾可以拍照打卡上傳，在晚會最後，與會全體民眾一同與「NO NUKES」合照，展現建立非核家園的決心，提醒執政者勿忘廢核承諾。
今年全國廢核大遊行主要訴求，除要求政府執行2025年非核家園行動，積極將核電除役、核廢處置、能源轉型納入政策之中，還要加入急需解決的低碳空汙議題，要求政府應加快腳步，提出廢核政策的具體規劃與時程。1060310
(中央社)
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