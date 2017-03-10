朴槿惠下台 韓政局朝向大選布局急轉彎
隨著南韓憲法法院今天宣判罷免朴槿惠的總統職務，南韓政局呈現急轉彎，由「彈劾政局」急速轉變為「大選政局」。
由於南韓朝野政黨在憲法法院宣判後一致表示，應尊重和服從憲法法院的判決，不再圍繞彈劾問題發生衝突。尤其，以落實彈劾為訴求的在野陣營，也決定與燭光集會劃清界線，並已將矛頭指向總統大選。
根據南韓相關法律規定，南韓需在憲法法院進行宣判的次日起在60天內舉行大選。因此，各政黨預計將於3月底或4月初推出總統候選人，全力衝刺大選。
南韓「聯合新聞通訊社」指出，若大選定在5月9日舉行，最大在野黨共同民主黨將於4月3日至8日之間敲定候選人。
執政黨自由韓國黨或將於4月10日左右選定候選人；正黨決定在本月28日敲定黨內候選人；國民之黨目前尚未確定推選候選人的日程。
自由韓國黨、國民之黨、正黨或將借修憲之名聯手推單一候選人。若是如此，大選可能形成「親文（在寅）」對抗「反文」、「修憲」對抗「反對修憲」的局面。
目前，在大選民調中，共同民主黨前黨魁文在寅持續數週處於領先地位，而「反文」陣營聯手推單一候選人，或許能為大選增加勝算。1060310
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。