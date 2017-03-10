朴槿惠下台 韓政局朝向大選布局急轉彎

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隨著南韓憲法法院今天宣判罷免朴槿惠的總統職務，南韓政局呈現急轉彎，由「彈劾政局」急速轉變為「大選政局」。

由於南韓朝野政黨在憲法法院宣判後一致表示，應尊重和服從憲法法院的判決，不再圍繞彈劾問題發生衝突。尤其，以落實彈劾為訴求的在野陣營，也決定與燭光集會劃清界線，並已將矛頭指向總統大選。

根據南韓相關法律規定，南韓需在憲法法院進行宣判的次日起在60天內舉行大選。因此，各政黨預計將於3月底或4月初推出總統候選人，全力衝刺大選。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，若大選定在5月9日舉行，最大在野黨共同民主黨將於4月3日至8日之間敲定候選人。

執政黨自由韓國黨或將於4月10日左右選定候選人；正黨決定在本月28日敲定黨內候選人；國民之黨目前尚未確定推選候選人的日程。

自由韓國黨、國民之黨、正黨或將借修憲之名聯手推單一候選人。若是如此，大選可能形成「親文（在寅）」對抗「反文」、「修憲」對抗「反對修憲」的局面。

目前，在大選民調中，共同民主黨前黨魁文在寅持續數週處於領先地位，而「反文」陣營聯手推單一候選人，或許能為大選增加勝算。1060310

(中央社)