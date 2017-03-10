逾期乳瑪琳 北市協助清查要求業者下架
台北市衛生局今天說，接獲桃園市通知要求下架「遠東油脂公司」製造乳瑪琳等19項產品，經查下游公司是位在長安東路的1家直營店，派員稽查並已張貼通知書，要求下架。
衛生局提醒烘焙業或食品販售業者，曾有進貨或販售遠東油脂廠19項產品，12日午夜前應完成下架作業。
桃園市衛生局晚間表示，遠東油脂工廠涉嫌使用逾期的無水奶油及回收逾期的乳瑪琳，共製成90萬6000公斤等19項產品。
台北市衛生局下午6時20分接獲桃園市衛生局通知下架「遠東油脂股份有限公司」製造乳瑪琳(2.6公斤、400公克、170公克)、酥油及白油(15-16公斤)、酥片(10公斤)等19項大包裝產品。
衛生局清查，北市下游為該公司位於長安東路的1家直營店，晚間7時派員前往稽查，現場已無人員且下班無營業，現已張貼通知書，要求盡速主動說明下游流向，並呼籲食品業者若有使用19項產品，立即完成下架，停止使用。
衛生局表示，第一時間已立即通知北市連鎖通路20家總公司、台北市糕餅商業同業公會及台北市餐盒食品商業同業公會，下架停止使用遠東油脂廠19項產品，並透過食品安全委員會橫向通知教育局及市場處通知學校及各大商圈及夜市、美食街及攤商下架停止使用。
衛生局重申，依據「台北市食品安全自治條例」第10條規定，食品業者於獲得食品不安全訊息時，應於48小時內將與該食品有關相關產品預防性下架完成。1060310
(中央社)
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