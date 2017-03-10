南韓反朴民眾吃雞慶祝 挺朴派憤怒抗議

我要評比

南韓憲法法院今天宣布將總統朴槿惠解職，數千名反朴民眾歡聲雷動；但也有較年長的挺朴民眾與鎮暴警察憤怒衝突，造成死傷。

法新社報導，在電視直播宣判時，約3000名反朴示威民眾大聲歡呼，他們的年齡大多在20到40多歲之間。

他們揮舞布條，大喊，「我們贏了！我們贏了」！

1名27歲女學生擦拭著臉上的淚痕，告訴法新社，「這是民主的勝利」。

對各種經濟和社會挑戰日益感到沮喪的數百萬南韓民眾，每週發動抗議，要求朴槿惠下台，為這起牽涉廣泛的貪污醜聞負責。

根據路透社，在這個醜聞爆發前，朴槿惠的反對者即已戲稱她為「雞槿惠」，藉此嘲諷她才智不足，以及公開發言時矯揉造作。朴槿惠的姓氏音近於「雞」的韓文發音，而韓國人會以「雞腦」罵人，有「白痴」之意。

因此，許多反朴民眾選擇吃炸雞來慶祝朴槿惠下台，南韓最大入口網站Naver與Daum也貼出炸雞餐廳的推薦文章。

但朴槿惠某些死忠支持者仍不改支持立場。法新社報導指出，這些朴槿惠支持者多半是緬懷她已故父親朴正熙的比較年長保守人士。

警方出動公車及數千名鎮暴人員來區隔立場不同的抗議團體，代總統黃教安表示，憲法法院附近有2名挺朴民眾在與鎮暴警察衝突時喪生。

其中1人據報是被車頂掉下的喇叭擊中頭部致死。挺朴派群眾當時湧向警方封鎖線，揮舞著棍棒，高喊，「摧毀憲法法院」！

朴槿惠對北韓一直保持強硬立場，她的許多支持者因此認為，她遭彈劾下台是北韓的陰謀得逞使然。

71歲的安文英（Ahn Moon-Yung, 譯音）說：「正義已死。我認為政府現在應該宣布戒嚴令，消滅那些親平壤的左派份子。」

法院宣布朴槿惠彈劾案成立後的60天內，必須重新選出總統，而在民調中領先的人選，即是左派共同民主黨籍的文在寅。（譯者：中央社廖禹揚）1060310

(中央社)