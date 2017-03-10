免費避難住宅補助3月底告終 福島災民不滿

311東日本大地震發生福島核災後，自主搬至福島縣外避難的「核災事故受害者團體連絡會」的熊本美彌子9日在日本外國特派員協會召開記者會指出，日本政府提供自主避難者的免費住宅補助將於3月底結束，已收到是否願意付費繼續住下去的通知。(黃菁菁攝)

福島縣知事內堀雅雄9日在日本記者俱樂部演講。(黃菁菁攝)

311東日本大震災發生屆滿6周年，當時住在東北岩手、宮城、福島縣沿岸，因海嘯或福島第1核電廠核災受害，被迫遷至縣外避難的民眾雖然已減到避難顛峰期的4分之1，但至今仍有12萬3千人在外縣市過著避難生活，3縣至1月底仍有3萬5千災民住在組合屋。

福島縣內有些居民在核災發生後，便自主避難到外縣市，部分地區因受輻射汙染，被列入「避難指示區」，當地的居民則被迫遷居。日本政府6年來經過除染及測量幅射線量後，已逐步解除避難指示，儘管如此，仍有不少人因安全上的顧慮而不想返鄉。

以「自主避難者」為主的核災受害者團體9日在FCCJ召開記者會控訴指出，日本政府根據因應天災的《災害救助法》提供自主避難者免費住宅補助，但這項補助將至今年3月底結束，讓領補助的3萬多人今後不知該何去何從。核災非天災，日本政府應負起責任，擬定更長遠的核災災民支援政策才對。

「核災事故受害者團體連絡會」的熊本美彌子指出，福島縣至今仍有近8萬人過著避難生活，隨著損害賠償和指示避難區的解除等，避難者將逐漸減少。但8萬人當中有3萬2300人的房屋補助即將結束，據調查，其中約8成的人不知今後該何去何從。

「核電受害者訴訟原告團全國連絡會」的村田弘指出，蘇聯烏克蘭車諾核電廠核災事故發生已31年，但政府至今仍在支援受害者。與福島核災不同的是，蘇聯在車諾比核災發生5年後，政府便承認事故的責任，並採取支援政策，但日本至今都沒有承認中央政府和東京電力公司有責任，故期盼日本政府首先要明確責任所在。

熊本指出，日本政府現在是根據因應自然災害的相關法令來提供避難者支援，但核災不同於天災，輻射銫137的半衰期為30年，許多人仍無法感到安心，故希望日本政府提出長期且完善的受害者支援政策。

「要求避難權利全國避難者會」的中手聖一表示，避難者當中有些人已能自立生活，但有些老人或媽媽帶小孩到縣外避難者至今仍需靠日本政府支援，政府應該根據避難者不同的需求，不設期限地提供住宅、所得等生活保障，同時應提供健康、醫療方面的支援。

福島縣知事內堀雅雄9日在日本記者俱樂部演講時無奈地表示，「面對這史無前例的災害，似乎沒有什麼是絕對正確的決定。」在與各自治體的區民代表開會時，針對指示避難區該不該解除，大家意見都不同，有人覺得過早，有人該解除，有人還不想回家，有人說想趕快返鄉，不管最後做出什麼決定，都不會讓所有人滿意。

內堀表示，對於自主避難者的支援，雖然中央政府的支援告一段落，但福島縣仍會持續支援下去，現在正在聽取每戶避難家庭的需求，3月中旬會決定，4月起實施福島縣獨自的支援措施，今後也會與中央政府繼續研究接下來的支援對策。由於每一戶的狀況不同，能接受的程度也不同，但縣政府會繼續與災民們協商，聽取每1戶的需求。

福島縣在311之前人口達202萬多人，現在已減少了12萬人，是日本全國人口減少最多的。內堀強調，福島縣逐漸在復興中，也努力推動各種研發產業的據點，福島醫療機器開發支援中心，經除染，修建公共基礎建設，雖然已一點點地復興，

(中時)