推廣正統華語 台印首辦教材論壇

第一屆印度台灣印度華語教材雙邊共構論壇，今天在印度尼赫魯大學召開，雙方希望透過這項為期兩天的論壇，改善與制訂印度的華語教材。中央社記者康世人新德里攝 106年3月10日

第一屆印度台灣印度華語教材雙邊共構論壇，今天在印度尼赫魯大學召開，雙方希望透過這項為期兩天的論壇，改善與制訂印度的華語教材，讓印度學生能學習更正統的華語。

這是台灣與印度首度合作討論如何讓印度的華語教材與時俱進，主導這場論壇的清華大學和尼赫魯大學都希望這項論壇未來能不斷持續舉辦，為印度學生設計更合適的華語教材，並向全印度華語教學機構推廣。

在論壇開幕上，尼赫魯大學中國與東南亞研究中心主任墨普德（Priyadarsi Mukherji）表示，這次論壇有兩個目標，首先希望建立雙方高等教育、高等專業人力的溝通平台，共同研發符合印度大學發展需求的專業華語教材。

其次，墨普德指出，雙方藉此交換對印度學生華語學習的需求、動機與能力等看法，並尋求華語教材運用與推廣的新途徑。

墨普德說，印、台合作編寫華語教材有許多好處，其一是透過學習正體字尋求和掌握漢字字源，這對印度學生了解漢字形成和包含的概念有極大幫助；其二是中國大陸與台灣的華語有各自用法和特徵，與台灣合作讓印度學生理解台灣的華語、字彙和文化特徵。

尼赫魯大學校長庫瑪（Jagadesh Kumar）在開幕致詞表示，印度和台灣非常友好，雙方在經濟、貿易、科技和投資都有很好的合作；強化雙方關係最佳的作法就是增加人民間的接觸與往來，而學習語言就變得相當重要。

庫瑪說，他很高興印、台在尼赫魯大學舉辦首次華語教材論壇，希望未來繼續舉辦這項論壇時，能吸引更多新德里甚至印度其他地區的華語相關人士參與，對印度華語教學形成更大影響。

駐印度代表田中光則表示，他始終相信語言是開啟另一扇門與機會的關鍵鑰匙，學習華語也是其中之一。建構華語教材，必須小心選擇品質，因此今天這場台印間首次華語教材論壇，將為想學好華語的印度學生設立最佳指導原則。

尼赫魯大學國際合作處主任賈哈（Girish Nath Jha）除歡迎台印的華語教材合作外，也建議可在台灣開設教授印地語等印度語言課程，尼赫魯大學很樂意提供師資與教材。1060310

(中央社)