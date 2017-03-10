賞櫻 武漢大學11日開始預約

我要評比

中國大陸湖北省武漢大學是知名賞櫻地，如今櫻花競相綻放，為保障秩序，櫻花盛開期間校園封閉管理，想賞櫻的遊客明天開始可到武漢大學官網預約。

人民日報官方微博報導，武大櫻花可謂「萬樹花開美如雪」，因此校方將於14日至29日實施校園封閉管理。11日晚上8時起，遊客可登錄武漢大學唯一官方通道http://www.huodongxing.com/go/whuyh，預約參觀武漢大學校園。

官網可對3日後的參觀進行預約，工作日限1.5萬人，周末限3萬人。1060310

(中央社)