賞櫻 武漢大學11日開始預約
中國大陸湖北省武漢大學是知名賞櫻地，如今櫻花競相綻放，為保障秩序，櫻花盛開期間校園封閉管理，想賞櫻的遊客明天開始可到武漢大學官網預約。
人民日報官方微博報導，武大櫻花可謂「萬樹花開美如雪」，因此校方將於14日至29日實施校園封閉管理。11日晚上8時起，遊客可登錄武漢大學唯一官方通道http://www.huodongxing.com/go/whuyh，預約參觀武漢大學校園。
官網可對3日後的參觀進行預約，工作日限1.5萬人，周末限3萬人。1060310
(中央社)
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