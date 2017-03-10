顧寶明太像小丸子爺爺 逗笑櫻桃子

演員顧寶明在「櫻桃小丸子真人版電視劇」演爺爺，今天笑認看過漫畫還真的有點像，原著作者櫻桃子選角看到他的照片也哈哈大笑，直呼是有史以來最像爺爺角色的演員。

日本動漫「櫻桃小丸子」深受台灣觀眾喜愛，「櫻桃小丸子真人版電視劇」是演員林芯蕾、汪東城、顧寶明、譚艾珍、魏蔓、林佑威等人主演，劇中演員全都經過日方版權商及櫻桃子審核。

首映記者會下午在台北舉行，新人林芯蕾首部作品就接演主角「小丸子」，直言肯定有壓力，無時無刻都在看網路評論，爸爸怕她想不開，讓她笑喊「想太多啦」，對於批評她看很開，不論好壞都是進步動力。

大人演小孩角色，林芯蕾坦言花不少時間調適，且30集只花40天拍完，一天要拍15小時，她因此常吊點滴，但不後悔進演藝圈，直喊當演員有趣。

汪東城飾演「花輪」，撥一下就會抖的Q彈瀏海成戲劇笑哏，每天用掉半罐定型液，洗頭要洗3次熱水才能把膠融掉，不同以往角色多是陽光好動，內斂優雅的「花輪」讓他花些時間才進入角色。

顧寶明與譚艾珍配對演爺爺、奶奶，民國64年就認識，年輕時在綜藝短劇不是演情侶就是夫妻，譚艾珍笑虧顧寶明，「不知道為什麼老是跟他配一對」，顧寶明直呼時隔多年能在戲劇重逢，實屬交情難得。

「姊姊」魏蔓笑說，與顧寶明合作常要提醒自己是演員，否則一不小心就變觀眾，看顧寶明演戲看入迷；「爸爸」林佑威大讚拍戲過程輕鬆好玩，讓他抓回剛出道時演戲的感覺。1060310

(中央社)