丟總統大位打回平民 朴槿惠5大罪狀出列

我要評比

南韓憲法法庭今天通過彈劾朴槿惠，使她成為南韓首位遭彈劾下台的總統。對比當初風光入主青瓦台、成為南韓首位女總統，朴槿惠因犯下5大罪狀，如今落到慘遭法院掃地出門下場。

根據法新社整理，南韓憲法法庭對這起案件做出5大總結如下。

＊違反民主

法院表示，朴槿惠一名重要幕僚「依朴槿惠之令或在她疏忽下」，自2013到2016年交給朴槿惠閨蜜崔順實有關高階任命案、內閣會議、海外國是參訪和外交會議等祕密文件。

崔順實常就草案下指令、親自修改，甚至推薦個人親信出任高階職位，這些人後來再助崔順實從國家計畫中獲益。

當地媒體稱僅高中畢業、從未任公職或有資格參與機密的崔順實是「地下總統」。

法院表示：「被告（朴槿惠）傷害代議民主原則和法治。」

＊濫權

法院指出：「被告為崔順實個人利益，濫用總統職權，違反憲法、公務員法及公務員倫理規範。」

＊違反財產權

朴槿惠迫使三星、樂天等大企業，捐贈大筆款項給崔順實掌控的基金會。

朴槿惠還介入現代汽車、韓國電信等公司的經營決策，迫使他們將有利可圖的合約留給崔順實掌控的公司。

法院表示：「被告的行為直接或間接幫助崔順實獲取個人利益，不僅違反企業財產權，也違反企業自由。」

＊違反新聞自由

根據國會控訴，南韓「世界日報」（Segye Ilbo）踢爆崔順實的時任丈夫被控介入國家事務後，青瓦台揚言對世界日報進行稅務調查及採取法律行動，世界日報社長被迫下台。

＊違反人民尊嚴權

朴槿惠在2014年4月世越號渡輪（Sewol）沉沒後數小時，人待在官邸內。這起船難奪走超過300條人命，多數是學童。

朴槿惠拒絕說明當時人在做什麼，引發諸多揣測，包括幽會、打美容針等。國會控訴她失職。

法院表示，朴槿惠有責任「真誠地」保護人民，但這項定義太抽象，因此在彈劾調查上，此議題無法成為裁決要點。（譯者：中央社蔡佳伶）1060310

(中央社)