遠東油脂聲明致歉 接受消費者原價退費
遠東油脂公司涉使用逾期乳瑪琳遭稽查，遠東油脂公司今天發表聲明致歉，表示是同仁作業疏忽，除自主透過經銷商回收，也接受消費者原價退費。
桃園市政府衛生局晚間表示，遠東油脂工廠涉嫌使用逾期的無水奶油及回收逾期的乳瑪琳，共製成乳瑪琳、酥油、白油等19項產品。
遠東油脂公司晚間透過書面聲明表示，「本公司遠東油脂股份有限公司，所有產品均依照程序製造，惟近期有同仁作業疏忽，使部份正常油品品質出現瑕疵，本公司深感歉意，已遵照法令，自主透過經銷商回收相關產品，接受消費者原價退費。
本公司除立即檢討製程與擬具改善方案，下週將針對所有員工實施專案教育訓練，並加強日後定期訓練與品質管控流程。
相關責任歸屬均已全力配合政府與司法單位調查中。」1060310
(中央社)
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