陸測量船出現菲東海域 菲府關切
傳中國大陸船艦在呂宋島以西「班哈姆高地」（Benham Rise）海域進行測量活動，菲律賓總統府馬拉坎南宮對此表示關切。
馬拉坎南宮發言人阿貝拉（Ernesto Abella）今天發表聲明說，「我們對於中國船艦出現在班哈姆高地感到關切，這片區域已被聯合國認定為菲律賓的一部分。」
阿貝拉表示，國防部已將相關情報通知菲國外交部。
班哈姆高地位於呂宋島東北方的海底，面積約13萬平方公里，比3個台灣島還大，菲律賓於2009年4月向聯合國提出申請歸為菲國大陸棚的一部分，2012年獲得批准。
菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）昨天在一場論壇中引據衛星照片透露，大陸派出1艘測量船到班哈姆高地，而去年也有這樣的情況且長達3個月之久。
羅倫沙納指示海軍，如果大陸測量船再回到班哈姆高地，應立即予以驅逐。1060310
(中央社)
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