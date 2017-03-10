朴槿惠遭罷免 5月初改選新總統

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韓國總統朴槿惠彈劾案周五宣判，憲法法院宣布列席法官全票通過彈劾，朴槿惠解職確定，成為韓國第一位遭彈劾下台的民選總統。韓國法律規定需於60日內改選總統，大選可能在5月9日舉行。

朴槿惠遭彈劾下台符合外界預期，因此金融市場反應淡定，韓股收盤小漲0.3％至2,097.35點，韓元升值0.3％至1,155.05兌1美元。

(工商)