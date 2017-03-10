朴下台 專家談韓股匯與貨幣政策走向

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朴槿惠因閨蜜醜聞遭憲法法院一致通過彈劾罷免，經濟學家與分析師認為，此一結果對該國貨幣政策與韓元的影響不大，股市則較有感，在利空出盡下可望挑戰2,100點大關。

韓國股市周五盤中一度站上2,100點，但尾盤壓回至2,097點。韓股大盤過去總共僅6度漲破2,100點，分別是2011年3次、2015年2次與今年2月1次，但都未能站穩該重要關卡。

(工商)